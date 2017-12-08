ГАИ: погибшая в ДТП в Минске 22-летняя девушка перебегала дорогу на красный

В Госавтоинспекции Минска рассказали некоторые подробности смертельного ДТП на улице Селицкого, которое произошло утром 15 декабря. По предварительной информации ГАИ, погибшая под колесами автомобиля Lexus 22-летняя девушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора справа налево относительно движения авто.

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ДТП произошло в 07:40. В результате наезда автомобилем девушка скончалась на месте. Водитель "Лексуса", по данным ГАИ, в момент ДТП был трезв, техосмотр машины у него пройден, зимние шины установлены.

Как сообщал Телеграф, по факту ДТП Следственный комитет возбудил в отношении водителя "Лексуса" уголовное дело. Установление обстоятельств происшествия продолжается, свидетелей и очевидцев просят сообщить о себе в управление СК по Минску.