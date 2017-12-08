15 декабря 2017, пятница, 15:25
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
15. 12. 2017

Курсы валют: рубль заканчивает неделю на мажорной ноте

Последние валютные торги недели завершились в пятницу, 15 декабря, на Белорусской валютно-фондовой бирже укреплением курса рубля по отношению ко всем трем валютам корзины.

Так, евро подешевел по отношению к рублю на 0,34%, и его курс составляет 2,3882 белорусского рубля.

Курс доллара снизился на 0,10% и установился на отметке 2,0257 рубля.

Курс российского рубля упал на 0,37% и составляет теперь 3,4405 белорусского рубля за 100 российских.

По отношению к корзине валют курс белорусского рубля 15 декабря вырос на 0,29%.

Вместе с тем по сравнению с декабрем 2016 года курс белорусского рубля по отношению к корзине валют снизился на 7,32% (снижением к доллару на 3,43%, к евро – на 16,78%, к российскому рублю – на 6,06%).

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.