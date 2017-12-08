15 декабря 2017, пятница, 16:59
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
15. 12. 2017

Япония с 1 января упрощает визовые требования для граждан Беларуси‍

Источник фото: Flickr

Посольство Японии в Беларуси сообщило в пятницу, 15 декабря, об упрощении с 1 января 2018 года визовых требований для получения краткосрочной визы для белорусских граждан – владельцев обычных паспортов. Сделано это по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Беларусью, говорится в сообщении японского посольства.

Таким образом, с 1 января будет расширен круг заявителей, которым выдаются многократные краткосрочные визы со сроком пребывания не более 90 дней для деловых целей и для деятелей культуры и науки, а максимальный срок действия таких виз увеличивается с 3 до 5 лет.

Кроме того, если заявитель самостоятельно оплачивает свою поездку, с 1 января для получения краткосрочной визы ему не нужно будет предоставлять гарантийные документы, которые требовались ранее.

Более подробная информация, в том числе сведения о необходимых документах, будет размещена на сайте МИД Японии.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.