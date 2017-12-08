Япония с 1 января упрощает визовые требования для граждан Беларуси‍

Посольство Японии в Беларуси сообщило в пятницу, 15 декабря, об упрощении с 1 января 2018 года визовых требований для получения краткосрочной визы для белорусских граждан – владельцев обычных паспортов. Сделано это по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Японией и Беларусью, говорится в сообщении японского посольства.

Таким образом, с 1 января будет расширен круг заявителей, которым выдаются многократные краткосрочные визы со сроком пребывания не более 90 дней для деловых целей и для деятелей культуры и науки, а максимальный срок действия таких виз увеличивается с 3 до 5 лет.

Кроме того, если заявитель самостоятельно оплачивает свою поездку, с 1 января для получения краткосрочной визы ему не нужно будет предоставлять гарантийные документы, которые требовались ранее.

Более подробная информация, в том числе сведения о необходимых документах, будет размещена на сайте МИД Японии.