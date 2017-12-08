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15. 12. 2017

Верховный суд отклонил ходатайства "черных риелторов" из Могилева

Автор фото: Алексей Столяров Источник фото: Telegraf.by

Судебная коллегия Верховного суда Беларуси рассматривает апелляции фигурантов дела черных риелторов из Могилева. В пятницу, 15 декабря, судьи отклонили ходатайства, поданные обвиняемыми, и объявили перерыв в рассмотрении апелляции до понедельника, 18 декабря.

В своих апелляциях двое приговоренных к расстрелу просят суд заменить смертную казнь тюремным сроком, а двое других обвиняемых просят суд смягчить наказание и назначить им меньшие сроки лишения свободы.

В поданных и затем отклоненных ходатайствах черные риелторы просили суд допросить некоторых новых свидетелей, провести повторную почерковедческую экспертизу своих признаний, сделанных якобы под давлением, и жаловались на давление со стороны администрации колонии, которая якобы не передавала в прокуратуру их жалобы на нарушения в содержании их в тюрьме.

Банда черных риелторов действовала в Могилеве на протяжении 6 лет. За период с 2009 по 2015 год обвиняемые лишили квартир, убили и закопали на сельских кладбизах в безымянных могилах несколько человек, которые были одинокими, злоупотребляли спиртным и имели долги по ЖКУ.

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