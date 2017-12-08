Беларуси предстоит в течение года выплатить по долгам почти $6,5 млрд

Заранее установленные краткосрочные чистые затраты активов Беларуси в иностранной валюте по ссудам и ценным бумагам сроком до 1 года начиная с 1 декабря составляют 5,265 млрд долларов. Обусловленные краткосрочные чистые затраты активов в иностранной валюте Беларуси по условным обязательствам в иностранной валюте сроком до 1 года составляют на 1 декабря 2017 года 1,209 млрд долларов.

Эти статистические данные опубликовал в пятницу, 15 декабря, Национальный банк Беларуси. Таким образом, Беларуси необходимо выплатить в ближайший год (до 1 декабря 2018 года) по долгам почти 6,5 млрд долларов.

Между тем официальные международные резервные активы и другие активы в иностранной валюте Беларуси, по данным Нацбанка на 1 декабря, составляют 7,858 млрд долларов.

В структуре резервных активов преобладают активы в конвертируемых валютах (на 4,04 млрд долларов), далее следуют золото (на 1,9 млрд долларов), специальные права заимствования МВФ (527,6 млн долларов) и другие резервные активы (927,9 млн долларов). Кроме того, в резервах Беларуси есть еще на 445,2 млн долларов других активов в иностранной валюте, не включенных в резервные активы.