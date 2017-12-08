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26. 12. 2017

В Минске женщина выпрыгнула с 7-го этажа: квартира горела открытым пламенем

Источник фото: МЧС РБ

В Минске днем в понедельник, 25 декабря, открытым пламенем горела квартира на 7-м этаже многоэтажного дома на проспекте Пушкина. Информация о возгорании поступила в МЧС в 16:39, и уже через две минуты пожарные были на месте. Ликвидировать пожар удалось в 17:03.

Пожар в квартире возник в комнате и перешел на балкон. Внизу на земле под балконом спасатели обнаружили женщину, которую с сочетанными травмами, отравлением продуктами горения и ожогами госпитализировали работники скорой помощи. Кроме того, самостоятельно выбрались из горящей квартиры еще два находившихся в ней человека: 36-летний мужчина и 53-летняя женщина. Оба тоже доставлены в больницу с диагнозов "отравление продуктами горения".

В ходе ликвидации пожара проводилась эвакуация девяти жильцов расположенных выше горящей квартиры этажей.

Причина пожара устанавливается, известно лишь, что он начался в комнате с выходом на балкон.

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