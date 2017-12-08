Прогноз погоды: 27 декабря в Беларуси без осадков и до +6

В Беларуси в среду, 27 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Утром по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха +1.. +6°C.

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В Минске сегодня без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха утром +1..+2°C, днем +2.. +4°C, вечером +1..+2°C, сообщает Белгидрометцентр.

Как сообщал Телеграф, 28 декабря в отдельных районах страны пройдут небольшие осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью и утром -2..+4°С, максимальная днем +1..+7°С, по юго-западу страны до +9°С.

29 декабря ожидается в основном облачная погода. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны прогнозируются дожди, в западных районах республики с мокрым снегом. По северо-востоку Беларуси на дорогах местами гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью и утром 0..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.