Лукашенко: мы прекрасно понимаем перспективы президентских выборов в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил вечером 26 декабря на неформальном саммите глав государств СНГ в Москве. Главной темой выступления белорусского лидера стали президентские выборы в России, на которых, по его словам, не будет острой и драматической борьбы, также он затронул тему Сирии и переноса столицы Израиля в Иерусалим.

Глава белорусского государства отметил политический оттенок встречи лидеров СНГ в связи "таким ответственным периодом" в "сердцевине наших объединений — СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство – России", где вскоре пройдут выборы президента.

Александр Лукашенко выразил от лица лидеров СНГ уверенность, что на них не будет острой политической борьбы, что является "большой заслугой президента России".

"Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко: Трамп принял странное решение по Иерусалиму

Что касается переноса столицы Израиля в Иерусалим, то во всем, что касается ближневосточного конфликта, белорусский лидер призвал придерживаться решений ООН и назвал решение президента США перенести посольство США в Израиле в Иерусалим "несколько странным".

"Может, за этим кроется что-то, чего мы еще не видим", - предположил Александр Лукашенко и подчеркнул, что "нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной ценой".

Лукашенко: Россия спасла Сирию

Александр Лукашенко также выразил одобрение российскому вмешательству в сирийский конфликт. По его мнению, своим вмешательством "Россия спасла Сирию и сохранила это государство", потому что без российского участия Сирия как государство уже перестала бы существовать.

В неформальной встрече глав государств СНГ в Москве участвовали президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России Таджикистана и Узбекистана.