Польша не собирается покупать электроэнергию от Белорусской АЭС

Польша не намерена покупать электроэнергию, которую будет производить Белорусская атомная станция, поскольку она самодостаточна в производстве электроэнергии и не намерена приобретать ее за границей. Об этом заявил посол Польши в Беларуси Конрад Павлик.

"Мы хотим увеличивать свои мощности, что в нашем случае, к счастью, вполне осуществимо", - сказал польский дипломат в интервью БелаПАН.

Он подчеркнул, что Польша не хочет политизировать строительство БелАЭС, как это делает Литва, но, тем не менее, уделяет большое внимание аспекту безопасности станции и самостоятельно его оценивает.

Посол Польши также обратил внимание на экономический аспект снятия с Беларуси санкций Евросоюза. По его словам, только за последний год товарооборот Польши и Беларуси вырос на 20%. "Я убежден, что одна из причин — улучшение политических отношений между нашими странами. Подобная ситуация наблюдается и в других сферах, хотя в них результаты не столь показательны", - заявил Конрад Павлик.

Дипломат отметил и улучшение делового климата в Беларуси, что сделало возможным увеличение польских инвестиций в Беларусь на 40%.

Как сообщал Телеграф, белорусские власти не раз заявляли о намерении продавать электроэнергию от АЭС за границу. В качестве покупателей назывались Польша, Литва и Украина, но Варшава и Вильнюс уже неоднократно высказывались о нежелании покупать электроэнергию от Белорусской АЭС, поэтому пока из покупателей у Беларуси по сути остается только Киев и вопрос сбыта остается открытым.