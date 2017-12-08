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28. 12. 2017

Прогноз погоды: на юге Беларуси воздух прогреется до +9 градусов

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси в четверг, 28 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Местами туман, слабый гололед, утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны.

Сегодня в Минске: Без существенных осадков (5-10%). Утром слабый туман. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром +1.. +2°С, днем +3.. +4°С, сообщает Белгидрометцентр.

29 декабря утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, в западных районах с мокрым снегом. Ветер южной четверти порывистый. По северо-востоку республики на дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +2..+8°С.

30 декабря сохранится влияние атмосферного фронта, постепенно смещающегося через территорию Беларуси на восточные районы страны. Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по востоку страны, ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С.

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