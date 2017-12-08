ДТП В Витебске: "скорая" опрокинулась на бок после столкновения со "Шкодой"

Дорожно-транспортное происшествие с участие легкового автомобиля Skoda и машины "скорой помощи" произошло в Витебске на пересечении улиц Чкалова и Строителей вечером в среду, 27 декабря.

Как рассказали в витебской ГАИ, женщина 1989 года рождения на "Шкоде" не справилась с управлением и въехала "скорой" в бок со стороны водителя, в результате чего автомобиль медиков опрокинулся на бок, а лобовое стекло со стороны водителя разбилось, передает Onliner.by.

После ДТП всех его участников доставили в больницу на осмотр. В "Шкоде" на заднем сиденье в детском кресле находился ребенок 2013 года рождения, по предварительной информации, он не пострадал.

ГАИ ищет очевидцев происшествия и тех, кто располагает видеозаписями ДТП с видеорегистраторов (сообщить о себе можно по телефонам 8 (029) 721 44 44; 8 (029) 600 21 44).