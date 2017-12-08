Белорусские хоккеисты уступили швейцарцам на молодежном ЧМ в Баффало

Молодежная (U-20) сборная Беларуси по хоккею продолжает неудачно выступать на чемпионате мира в американском Баффало. После первого крупного поражения от шведов белорусы у упорной борьбе проиграли свой второй матч сборной Швейцарии - 2:3.

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Швейцарцы забросили в матче первыми на 9-й минуте после продолжительной осады белорусских ворот. Затем сборная Беларуси отыгралась и вышла вперед, но пропустила две шайбы на 49-й и 52-й минутах, а второй раз отыграться не получилось. Не помогла даже замена вратаря на шестого полевого игрока в концовке встречи.

Теперь для выхода в стадию плей-офф сборной Беларуси нужно обыгрывать Чехию или Россию.