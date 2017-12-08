Названы продукты для улучшения сексуальной жизни

Диетолог Сара Флор рассказала изданию Daily Mail о продуктах, которые могут заметно повысить либидо и наполнить сексуальную жизнь человека яркими впечатлениями. Врач замечает, что депрессия и некоторые болезни снижают сексуальную активность человека. Восстановить ее можно с помощью правильного питания.

Флор советует есть жирную рыбу, орехи, яйца для поддержания нервной системы. При этом следует избегать есть много сахара, так как это приводит к ожирению, которое негативно сказывается на сексуальности. Для улучшения кровотока можно употреблять в пищу побольше ягод, шпинат, семена тыквы, мясо и нут. Мясо птицы и хлеб позитивно скажутся на настроении.

Для повышения уровня феромонов в потных выделениях следует есть сельдерей. Позитивно на либидо скажется употребление чеснока. Чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании, его надо регулярно есть в течение месяца. Позитивное воздействие окажут также авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.

Источник: Lenta.ru