28 декабря 2017, четверг, 09:16
+4°C
Завтра +7°C
+4°C
Завтра +7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,34
28. 12. 2017

Названы продукты для улучшения сексуальной жизни

Диетолог Сара Флор рассказала изданию Daily Mail о продуктах, которые могут заметно повысить либидо и наполнить сексуальную жизнь человека яркими впечатлениями. Врач замечает, что депрессия и некоторые болезни снижают сексуальную активность человека. Восстановить ее можно с помощью правильного питания.

Флор советует есть жирную рыбу, орехи, яйца для поддержания нервной системы. При этом следует избегать есть много сахара, так как это приводит к ожирению, которое негативно сказывается на сексуальности. Для улучшения кровотока можно употреблять в пищу побольше ягод, шпинат, семена тыквы, мясо и нут. Мясо птицы и хлеб позитивно скажутся на настроении.

Для повышения уровня феромонов в потных выделениях следует есть сельдерей. Позитивно на либидо скажется употребление чеснока. Чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании, его надо регулярно есть в течение месяца. Позитивное воздействие окажут также авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.

Источник: Lenta.ru

Это Интересно
Жизнь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.