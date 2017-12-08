Прогноз погоды: в Беларуси тепло и дожди

В Беларуси в пятницу, 29 декабря, ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, вечером по западу страны с мокрым снегом. Местами слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+8°C.
В Минске сегодня облачно. Дождь (вероятность осадков 80-90%). Слабый туман. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха утром около +4°C, днем +5..+7°C, вечером +4..+6°C.
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