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29. 12. 2017

Прогноз погоды: в Беларуси тепло и дожди

В Беларуси в пятницу, 29 декабря, ожидается облачная погода. На большей части территории дожди, вечером по западу страны с мокрым снегом. Местами слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +3..+8°C.

В Минске сегодня облачно. Дождь (вероятность осадков 80-90%). Слабый туман. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха утром около +4°C, днем +5..+7°C, вечером +4..+6°C.

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Беларусь
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— У нас с экономикой все хорошо.
— С чего вы так решили?
— Чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.
— А остальные?
— А если остальные недовольны, то чиновники, армия и силовые структуры хорошо обеспечены.

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