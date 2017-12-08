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29. 12. 2017

Раскрыт способ борьбы с зависимостью от сигарет

Нейробиологи Университета Рокфеллера (Нью-Йорк) определили группу нейронов в головном мозге, которые чувствительны к никотину и участвуют в формировании привязанности к этому веществу. Подавление активности этих клеток приводит к снижению никотиновой зависимости.

В исследовании были использованы мыши, которых подвергали воздействию никотина, растворенного в питьевой воде. С зависимостью от этого вещества связаны две области мозга — медиальная (средняя) часть поводка и интерпедункулярное ядро.

В нейронах этих структур встроены белковые рецепторы, которые связываются с никотином, когда тот проникает в мозг с кровотоком. Оказалось, что при хроническом действии никотина в интерпедункулярном ядре активируется скопление специфических нейронов.

При воздействии растительного алкалоида поводок посылает сигнал к ядру, что заставляет последний снижать чувство удовольствия от никотина и ограничивает его потребление. Однако при формировании зависимости клетки ядра, называемые Amigo1, выпускают несколько нейромедиаторов, подавляющих сигнал от поводка. Отключение Amigo1 подавляет привязанность к алкалоиду.

Источник: Lenta.ru

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