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29. 12. 2017

Белорусские врачи рассказали об освобождении из плена в Ливии

Инна Бабуш и Сергей Здота Источник фото: БелТА

Белорусские врачи из Гомеля, супруги Сергей Здота и Инна Бабуш вернулись 28 декабря на родину и рассказали подробности своего освобождения из плена в Ливии, где они работали в частном медицинском центре с 2010 года. Врача-травматолога и операционную сестру поместили под домашний арест в Зинтане в 100 километрах от Триполи, отобрав паспорта, чтобы заставить продлить контракт.

По словам Инны Бабуш, в день, когда произошло их освобождение, она случайно зашла на сайт президента Чечни Рамзана Кадырова и подумала обратиться к нему, но в результате так никакого сообщения и не отправила. Впрочем, супругам удалось отправить сигнал о помощи в МИД Беларуси, а вечером того же дня с ними связался помощник Рамзана Кадырова, передает БелТА.

Сергей Здота в свою очеред рассказал, что ему уже поступают предложения о работе, но супругам нужно время, чтобы прийти в себя и пока они не готовы говорить о планах на будущее.

Супруги поблагодарили за свое освобождение президентов Беларуси и России, главу Чечни, дипломатов и журналистов, которые помогли им разрешить сложившуюся ситуацию.

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