Белорус в Израиле признан виновным в попытке примкнуть к ИГИЛ

В Израиле окружной суд Назарета признал виновным в попытке присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" 40-летнего репатрианта из Беларуси Валентина Мазалевского. Ожидается, что приговор белорусу, эмигрировавшему в Израиль в 1996 году, будет вынесен в феврале 2018 года.

Ислам Валентин Мазалевский принял в 2000 году, когда познакомился со своей будущей женой, жительницей деревни Шибли-Умм аль-Ганам на севере Израиля. У него пятеро детей.

В поле зрения израильских спецслужб репатриант из Беларуси попал в январе 2017 года, когда сообщил в группах русскоязычных сторонников ИГ в Telegram и Facebook о своем намерении присоединиться к организации.

Затем он вступил в контакт с активистом ИГ, и по его совету решил вылететь в Турцию, чтоббы оттуда попасть в Сирию. Валентина Мазалевского задержали при посадке в самолет в аэропорту "Бен-Гурион".

Израильский Девятый канал, впрочем, отмечает, что несмотря на серьезность статей, по которым репатриант признан виновным ("контакты с иностранным агентом", "попытка выезда во враждебное государство" и "воспрепятствование осуществлению правосудия"), ему вряд ли грозит суровое наказание, поскольку в его действиях не было умысла нанести вред Государству Израиль.