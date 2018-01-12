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03. 01. 2018

Беларусь уступила Дании в утешительном раунде молодежного ЧМ

Молодежная сборная Беларуси по хоккею уступила Дании со счетом 4:5 (0:2, 2:0, 2:3) в утешительном раунде молодежного чемпионата мира в Баффало (США). После четырех поражений на предварительной стадии в группе В мирового форума белорусы оспаривают с соперниками из Дании право остаться в сильнейшем дивизионе.

Прописку в элите молодежного мирового хоккея сохранит сборная, одержавшая две победы. Первый матч остался за датчанами, которые забросили победную шайбу за 15 секунд до окончания матча.

Шайбы: 0:1 - Рондбьерг (15.56). 0:2 - Шульц (16.48). 1:2 - Литвинов (21.01, в меньшинстве). 2:2 - Еременко (29.13, в большинстве). 3:2 - Дроздов (41.44, в меньшинстве). 4:2 - Мартынов (48.30, в большинстве). 4:3 - Бличфельд (49.04). 4:4 - Бличфельд (59.26). 4:5 - Грюндтвиг (59.45).

Следующий матч сборные Беларуси и Дании проведут 4 января.

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