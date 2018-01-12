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03. 01. 2018

В Беларуси побито сразу несколько температурных рекордов

1 и 2 января сразу в нескольких населенных пунктах Беларуси были побиты температурные рекорды. Так, в первый день нового года в Гродно столбики термометров достигали 6,7 градуса выше нуля, что на 0,2 градуса выше, чем в 2007 году, когда был установлен предыдущий максимум.

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В Бресте 1 января воздух прогрелся до 7 градусов тепла, или на 0,8 градуса больше, чем в 1984 году. При этом здесь не хватило всего 0,1 градуса, чтобы побить абсолютный температурный рекорд дня всей страны — в 2007 году в Волковыске 1 января было 7,1 градуса.

2 января теплее всего было в центре и на севере Витебской области. В Березинском заповеднике столбик термометра поднялся до 6 градусов выше нуля (прежний максимум — плюс 5,7 в 1984 году). В Полоцке было 5,9 градуса (5,3 в 2007-м), Лепеле — 5,4 (5,1 в 1984-м), Докшицах — 5,2 (4,7 в 1984-м), Езерище — 4,4 (4,2 в 2007-м).

Рекорд дня для всей Беларуси составляет 8 градусов тепла (в 1988 году в Бресте).

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