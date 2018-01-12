Минфин Беларуси начинает продажу валютных гособлигаций на 50 млн долларов

Министерство финансов Беларуси 3 января объявило о начале прямой продажи выпуска государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для физических лиц выпуска №244. Прямая продажа облигаций пройдет через Белорусскую валютно-фондовую биржу и продлится по 15 февраля.
Объем выпуска составит 50 млн долларов при номинальной стоимости одной облигации в размере 1 тыс. долларов. Ставка процентного дохода запланирована в 4,4% годовых, рассказали в министерстве финансов.
Срок обращения валютных гособлигаций для физлиц составит 1901 дней. Дата их погашения намечена на 4 ноября 2022 года.
244-й выпуск гособлигаций в валюте для физлиц был выпущен еще в августе 2017 года, но тогда их продать населению не удалось.