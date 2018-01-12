На большей части Беларуси ожидаются дождь и мокрый снег

4 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы. Сохранится пасмурная погода. На большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха в утренние часы понизится до -1..+4°С, во второй половине дня повысится до +1..+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

5-6 января по-прежнему погоду будут определять атмосферные фронты и влажная воздушная масса атлантического происхождения, передает Белгидрометцентр.

5 января ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С, по юго-западу до +7°С.

6 января ночью и утром на большей части территории, днем местами ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +1..+7°С.