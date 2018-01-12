Минское "Динамо" обыграло на выезде магнитогорский "Металлург"

Хоккеисты минского "Динамо" 3 января обыграли на выезде двукратного обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Ранее в этом году, 17 сентября, динамовцы на льду «Минск-Арены», уступая 0:3, в заключительные 20 минут матча смогли забросить пять шайб.

Шайбы: 1:0 - Пивцакин (13.25). 1:1 - Ковыршин (40.29). 1:2 - Лисовец (55.14). Броски: 44 - 23. После победы в Магнитогорске в активе "Динамо" стало 64 очка, команда на четыре балла отстает от зоны плей-офф в Западной конференции. Следующий матч «зубры» проведут 5 января в Екатеринбурге с лидером Восточной конференции "Автомобилистом".