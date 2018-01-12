В Светлогорске трое мальчиков ушли из детсада и уехали на поезде в Жлобин

3 января в Светлогорске из детского сада №21 вечером ушли трое мальчиков трех-четырех лет. Сообщения о том, что родители не могут найти в детсаде своих детей, поступили в 17:30. На место происшествия были направлены сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, по тревоге был поднят личный состав РОВД, и в 18:11 малыши были найдены.

Трех мальчиков без сопровождения взрослых сотрудники милиции нашли в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль, сообщает ranak.by. До Жлобина дети ехали под присмотром правоохранителей. Затем их доставили в линейный отдел милиции, где связались со светлогорскими правоохранителями. Малышей привезли из Жлобина в этот же вечер. Проводится проверка, которая должна выяснить, почему дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения.