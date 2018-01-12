04 января 2018, четверг, 10:01
+2°C
Завтра +3°C
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,38
04. 01. 2018

В Светлогорске трое мальчиков ушли из детсада и уехали на поезде в Жлобин

3 января в Светлогорске из детского сада №21 вечером ушли трое мальчиков трех-четырех лет. Сообщения о том, что родители не могут найти в детсаде своих детей, поступили в 17:30. На место происшествия были направлены сотрудники ИДН, следственно-оперативной группы, уголовного розыска, по тревоге был поднят личный состав РОВД, и в 18:11 малыши были найдены.

Трех мальчиков без сопровождения взрослых сотрудники милиции нашли в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль, сообщает ranak.by.

До Жлобина дети ехали под присмотром правоохранителей. Затем их доставили в линейный отдел милиции, где связались со светлогорскими правоохранителями. Малышей привезли из Жлобина в этот же вечер. Проводится проверка, которая должна выяснить, почему дети самостоятельно смогли уйти из дошкольного учреждения.  

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Лорд - слуге:

- Том, мне нужна горячая ванна!

- Уже вылезаю, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

  • Дома с семьей 874 (67,1%)
  • Пойду в гости к друзьям/родственникам 75 (5,8%)
  • В ресторане/коттедже/усадьбе 20 (1,5%)
  • Уеду в другую страну/другой город 48 (3,7%)
  • Другое 41 (3,1%)
  • Еще не решено 45 (3,5%)
  • Я не отмечаю Новый год 199 (15,3%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.