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04. 01. 2018

Новогодний паводок: подтопления зафиксировали в трех районах Беларуси

По состоянию на 3 января, подтопления паводковыми водами зафиксированы в трех районах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты неблагоприятных явлений в приложении МЧС "Помощь рядом".

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В Гомельской области в Петриковском районе зафиксировано подтопление талыми и паводковыми водами 150 метров участка трассы дороги Лучицы - Хвойня от реки Птичь. Проезд по дороге возможен, жизнедеятельность в деревне не нарушена.

В Житковичском районе подтоплены пять подворий в деревне Ленин, затронута водой одна хозпостройка, а в Мстиславском районе Могилевской области подтопленным оказался мост.

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