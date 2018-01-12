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04. 01. 2018

В Беларуси утвердили лимиты кредитования госпрограмм на 2018 год

Совет министров Беларуси своим постановлением №1046 от 29 декабря утвердил общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2018 году, а также направления и лимиты директивного кредитования в 2018 году госпрограмм и мероприятий банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Так, лимит директивного кредитования госпрограмм и мероприятий в 2018 году составит 1,24 млрд рублей. «Белагропромбанку», «Паритетбанку» и «Беларусбанк» предложено осуществлять директивное кредитование, в том числе жилищного строительства согласно законодательству и организаций, завершающих строительство и реконструкцию объектов в рамках госпрограмм и мероприятий, при наличии ресурсов согласно направлениям и лимитам директивного кредитования госпрограмм и мероприятий банками и Банком развития в 2018 году, утвержденным постановлением.

Кредитование в объемах сверх лимитов директивного кредитования и по направлениям директивного кредитования, не предусмотренным постановлением, будет осуществляться без оказания господдержки, если иное не установлено законодательными актами.

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