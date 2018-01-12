Юля Годунова просит помочь изменить свой профиль

- Ваш банк дает кредиты под честное слово?

- Без проблем...

- А если я не верну?

- Вам будет стыдно, когда предстанете пред Всевышним.

- Когда это ещё будет!...

- Вот, например, если пятого не вернете, шестого предстанете.