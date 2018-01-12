Юля Годунова просит помочь изменить свой профиль

Белорусская модель и видеоблогер Юлия Годунова обратилась к подписчикам своего аккаунта в Instagram за помощью.
«Расскажите, что вам нравится в моем профиле, а что нет? Хочу что-то поменять в новом году», - отметила она.
новость
новость
Белорусская модель и видеоблогер Юлия Годунова обратилась к подписчикам своего аккаунта в Instagram за помощью.
«Расскажите, что вам нравится в моем профиле, а что нет? Хочу что-то поменять в новом году», - отметила она.
- Ваш банк дает кредиты под честное слово?
- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно, когда предстанете пред Всевышним.
- Когда это ещё будет!...
- Вот, например, если пятого не вернете, шестого предстанете.