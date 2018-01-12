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04. 01. 2018

Юля Годунова просит помочь изменить свой профиль

Белорусская модель и видеоблогер Юлия Годунова обратилась к подписчикам своего аккаунта в Instagram за помощью.

«Расскажите, что вам нравится в моем профиле, а что нет? Хочу что-то поменять в новом году», - отметила она.

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