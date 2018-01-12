Лукашенко: жизнь у нас не прекрасна, она терпима

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая на Рождество 7 января Свято-Духов кафедральный собор в Минске, назвал главным событием 2017 года в стране преодоление негативных тенденций в экономике. "Главное всеобщее событие этого года - что нам, как мы и мечтали год назад (я в том числе, стоя здесь, говорил об этом), удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на все наше общество", - заявил он.

«Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной», - подчеркнул глава государства, сообщили в Администрации президента.

По его словам, сейчас в Беларуси есть все, чтобы сделать терпимую белорусскую жизнь нормальной. «И тогда у нас через год будет о чем говорить, и у нас совершенно иное будет настроение», - сказал Александр Лукашенко.

В целом же, отметил он, главная драгоценность - это мир и покой, которые не берутся ниоткуда, а деньги всегда можно найти и заработать. "И он (Господь) видит все. Если мы не будем это беречь, накажет обязательно. Поэтому давайте беречь этот мир. Он для нас очень важен", - призвал президент.