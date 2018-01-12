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08. 01. 2018

Лукашенко в 11-й раз выиграл свой же хоккейный турнир

Источник фото: Президент Беларуси

Хоккейная команда президента Беларуси в одиннадцатый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси. В финале на "Чижовка-Арене" хозяева площадки обыграли хоккеистов из России со счетом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0).

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Шайбы в составе хозяев забрасывали Дмитрий Мелешко, Ярослав Чуприс, Андрей Глебов и белорусский канадец Даниэль Корсо, который оформил голевой дубль. Окончательный счет в финальной встрече за четыре секунды до сирены установил Александр Лукашенко.

Бронзовым призером соревнований стала команда Чехии, которая была сильнее сборной ОАЭ - 11:2.

В составе белорусской команды выступили семь действующих хоккеистов. Также в ростере значились игроки, которые завершили карьеры в течение двух последних сезонов. 

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