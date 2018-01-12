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08. 01. 2018

Азаренко снялась с турнира Australian open

Двукратная Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian open), белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира. Об этом организаторы турнира сообщили в официальном Twitter-аккаунте соревнований.

«К сожалению, Виктория Азаренко не может прибыть в Австралию в этом году. Australian open – ее любимый турнир, и она ожидает возвращения в Мельбурн в следующем году», - отметили они.

Теперь wild card, которую организаторы предоставили белоруске для участия в турнире, перейдет австралийке хорватского происхождения Айле Томлянович.

Виктория Азаренко выигрывала Australian open в 2012 и 2013 годах, однако она не выходила на корт после 10 июля 2017 года, так как не может покидать американский штат Калифорния из-за судебных разбирательств с отцом своего ребенка. 

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