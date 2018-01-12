Белоруска Саснович «прыгнула» на 53-е место в рейтинге WTA

Белоруска Александра Саснович поднялась на 53-е место в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это высшая ее позиция за все время выступлений. Еще на прошлой неделе она занимала 88-ю позицию, но на турнире в австралийском Брисбене одержала семь побед и лишь в финале уступила украинке Элине Свитолиной.

смотрите также Саснович проиграла в финале турнира в Брисбене, победу празднует Свитолина Благодаря этому, Александра Саснович поднялась сразу на 35 ступеней в мировом рейтинге. Также и Арина Соболенко улучшила свои позиции - с 73-го на 69-е место. В первую пятерку рейтинга вошли Симона Халеп (Румыния), Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина) и Винус Уильямс (США).