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08. 01. 2018

Белоруска Саснович «прыгнула» на 53-е место в рейтинге WTA

Белоруска Александра Саснович поднялась на 53-е место в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это высшая ее позиция за все время выступлений. Еще на прошлой неделе она занимала 88-ю позицию, но на турнире в австралийском Брисбене одержала семь побед и лишь в финале уступила украинке Элине Свитолиной.

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Благодаря этому, Александра Саснович поднялась сразу на 35 ступеней в мировом рейтинге.

Также и Арина Соболенко улучшила свои позиции - с 73-го на 69-е место.

В первую пятерку рейтинга вошли Симона Халеп (Румыния), Каролин Возняцки (Дания), Гарбинье Мугуруса (Испания), Элина Свитолина (Украина) и Винус Уильямс (США).

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