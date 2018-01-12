Белорусов, поляков и немцев судят за осквернение мемориала в Освенциме

В польском городе Освенцим 8 января начался судебный процесс об осквернении места памяти в отношении 12 человек, которые провели акцию у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц. Участники хэппенинга разделись и сковали себя наручниками, а на воротах с надписью «Arbeit Macht Frei» повесили баннер с надписью «Love», двое из них зарезали ягненка.

Обвинения выдвигаются гражданам Польши, Беларуси и Германии. За убийство ягненка с особой жестокостью им грозит три года тюрьмы. За осквернение места памяти - штрафа либо лишение свободы, сообщает Радио Польша.

Представители музея Аушвиц-Биркенау заявили, что в связи с хэппенингом объект понес потери в размере 24 тыс. злотых (около 5 тыс. евро). Сами участники хэппенинга отмечают, что это был антивоенный протест.