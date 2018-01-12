09 января 2018, вторник, 11:26
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
09. 01. 2018

Белорусов, поляков и немцев судят за осквернение мемориала в Освенциме

В польском городе Освенцим 8 января начался судебный процесс об осквернении места памяти в отношении 12 человек, которые провели акцию у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц. Участники хэппенинга разделись и сковали себя наручниками, а на воротах с надписью «Arbeit Macht Frei» повесили баннер с надписью «Love», двое из них зарезали ягненка.

Обвинения выдвигаются гражданам Польши, Беларуси и Германии. За убийство ягненка с особой жестокостью им грозит три года тюрьмы. За осквернение места памяти - штрафа либо лишение свободы, сообщает Радио Польша.

Представители музея Аушвиц-Биркенау заявили, что в связи с хэппенингом объект понес потери в размере 24 тыс. злотых (около 5 тыс. евро). Сами участники хэппенинга отмечают, что это был антивоенный протест. 

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Ну эта... садовником.

- Может кем-то другим?

- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.

- Ну может еще кем-то?

- Сантехником!

- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.