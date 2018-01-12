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09. 01. 2018

Посольство США расширило визовые услуги в Беларуси

Посольство США в Минске Источник фото: Sputnik

Посольство США в Минске сообщило об очередном расширении визовых услуг в Беларуси. Начиная с 9 января, диппредставительство принимает заявления от резидентов Беларуси на визы категорий A, C1/D, G, F, H, I, J, L, M, O, P и R.

При этом возрастное ограничение для обращающихся за визами класса B1/B2 (туризм/бизнес) остается в силе. За ними могут обратиться только резиденты Беларуси в возрасте 50 лет и старше.

Как отметили в посольстве, дипломаты работают над расширением возможностей консульского отдела, чтобы в ближайшем будущем еще больше расширить визовые услуги. Более конкретная информация пока не сообщается.

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