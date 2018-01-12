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09. 01. 2018

Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге паспортов

Беларусь поднялась за год с 70-го на 65-е место в ежегодном Индексе паспортов, который составляет Henley & Partners. Теперь белорусы могут посещать без визы 70 стран мира против 67-и в рейтингах 2016 и 2017 годов.

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Лидирует в рейтинге Германия, граждане которой могут посетить без визы 177 стран. На втором месте Сингапур (176 стран), на третьем - Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония (175 стран).

Из соседей Беларуси Литва занимает 12-ю позицию рейтинга, Польша – 14-ю, Украина – 44-ю, Россия - 48-ю. 

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Беларусь
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- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Ну эта... садовником.

- Может кем-то другим?

- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.

- Ну может еще кем-то?

- Сантехником!

- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...

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