Беларусь улучшила свои позиции в рейтинге паспортов

Беларусь поднялась за год с 70-го на 65-е место в ежегодном Индексе паспортов, который составляет Henley & Partners. Теперь белорусы могут посещать без визы 70 стран мира против 67-и в рейтингах 2016 и 2017 годов.

смотрите также Посольство США расширило визовые услуги в Беларуси Лидирует в рейтинге Германия, граждане которой могут посетить без визы 177 стран. На втором месте Сингапур (176 стран), на третьем - Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония (175 стран). Из соседей Беларуси Литва занимает 12-ю позицию рейтинга, Польша – 14-ю, Украина – 44-ю, Россия - 48-ю.