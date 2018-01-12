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10. 01. 2018

Нацбанк отменил ограничения по целевой покупке валюты юрлицами и ИП

Национальный банк Беларуси принял решение об отмене ограничения по целевой покупке иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сообщили в Нацбанке. Эта норма закреплена в постановлении правления Нацбанка от 28 декабря 2017 года №538, которое вступает в силу через месяц после опубликования.

Документом утверждена новая редакция инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций, которой предусмотрено установление единообразного порядка совершения валютно-обменных операций, проводимых юрлицами и ИП на внутреннем валютном рынке. Так, юрлица и ИП, которые являются резидентами, смогут покупать валюту по необходимости, определяемой ими самостоятельно. Не устанавливаются также сроки использования купленной валюты.

Согласно новой инструкции, при покупке валюты юрлица и ИП обязаны будут указывать код направления использования покупаемой валюты. Указание же кодов будет носить лишь статистический характер и не будет ограничивать использование приобретенной валюты по другим направлениям.

Такие меры, заявляют в Нацбанке, обеспечат большую свободу предпринимательской деятельности и позволят снизить административные издержки субъектов хозяйствования, связанные с необходимостью обращения в Нацбанк за получением разрешений на покупку валюты на цели, не предусмотренные законодательством, продление сроков хранения и изменение целевого использования купленной валюты.

Также создадутся условия для развития срочного рынка с использованием производных финансовых инструментов (форварды, валютные фьючерсы, валютные опционы, свопы). А отмена ограничений по целевой покупке валюты для юрлиц послужит гармонизации валютного законодательства в рамках ЕАЭС и сформирует предпосылки для последующей отмены иных ограничений и обременений валютного законодательства Беларуси.

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