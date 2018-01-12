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10. 01. 2018

"Минсктранс" выпустит защищенные от подделок талоны

Источник фото: tut.by

«Минсктранс» выпустит талоны с новым дизайном и защитой от подделок. Внешне билеты похожи на предыдущие, но теперь они стали горизонтальными и с двух сторон для удобства пассажиров на них появились белые поля для отметки компостера, рассказала главный экономист филиала «Агентство Минсктранс» Ирина Доморева.

По ее словам, новые талоны пустят в оборот с февраля. Параллельно будут действовать и билеты старого образца, передает TUT.by.

В талоны, кроме изменений дизайна, добавлена степень защиты. «Она внутри билета, чтобы не подделывали талоны», - рассказала Ирина Доморева, отметив, что изменения не повлияют на цену билета и она останется прежней.

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