"Минсктранс" выпустит защищенные от подделок талоны

«Минсктранс» выпустит талоны с новым дизайном и защитой от подделок. Внешне билеты похожи на предыдущие, но теперь они стали горизонтальными и с двух сторон для удобства пассажиров на них появились белые поля для отметки компостера, рассказала главный экономист филиала «Агентство Минсктранс» Ирина Доморева.

По ее словам, новые талоны пустят в оборот с февраля. Параллельно будут действовать и билеты старого образца, передает TUT.by.

В талоны, кроме изменений дизайна, добавлена степень защиты. «Она внутри билета, чтобы не подделывали талоны», - рассказала Ирина Доморева, отметив, что изменения не повлияют на цену билета и она останется прежней.