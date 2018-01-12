Около 25 тыс. платных парковочных мест появится в Минске до 2020 года, сообщил 10 января на пресс-конференции директор Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник.

По его словам, предусмотрено распространение системы платных парковок на территорию в границах 2-го транспортного кольца. "Платные парковки уже созданы в районе Привокзальной площади, Комаровского рынка, ЦУМа, исторического центра", - отметил он, передает БелТА.

Юрий Важник подчеркнул, что цель платных парковок - не собрать деньги, а предложить инструмент экономического регулирования, а все собранные средства пойдут на совершенствование транспортной инфраструктуры.