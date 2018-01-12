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11. 01. 2018

"Белнефтехим" хочет увеличить цены на бензин на четверть

«Белнефтехим» считает необходимым увеличить цены на автомобильное топливо в Беларуси. Об этом рассказал зампредседателя концерна Андрей Рыбаков. Он отметил, что за август-декабрь 2017 года стоимость нефти выросла на 25,8%, а в 2018 году на 10% увеличиваются ставки акцизов на моторное топливо. «В данных условиях для компенсации потерь НПЗ цены на нефтепродукты необходимо увеличивать», — сказал он.

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По его словам, только для того, чтобы компенсировать рост стоимости нефти, надо поднять цены на АЗС на 23%, передает «СБ. Беларусь Сегодня».

Как минимум, подчеркнул Андрей Рыбаков, необходимо привести белорусские цены на топливо к паритету с ценами российского рынка, которые сейчас выше на 7−11%. Все возможные меры для сокращения затрат белорусские НПЗ уже приняли, добавил он.

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