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11. 01. 2018

После отдыха в Мексике Валери Вивьер понадобится отдых

Белорусская модель Валери Вивьер, отдыхающая в мексиканском Тулуме, оказалась в восторге от местного … всего. «Столько красок, столько вкусной еды, столько волшебного океана ... и столько новых друзей», - отметила она в Instagram.

«Не передать словами, как здесь проходят дни и ночи, особенно ночи.. Особенно когда в самом разгаре музыкальный фестиваль, и хочется всего и сразу и ничего не пропустить! Поэтому после отдыха мне потребуется ещё целая неделя выходных, а пока .... I have so much fun in Tulum», - подчеркнула она.

Столько красок, столько вкусной еды, столько волшебного океана ... и столько новых друзей 💕 Не передать словами, как здесь проходят дни и ночи , особенно ночи.. Особенно когда в самом разгаре #musicfestival 🥂🎶💃🏽 и хочется всего и сразу и ничего не пропустить! Поэтому после отдыха мне потребуется ещё целая неделя выходных, а пока .... I have so much fun in #Tulum 💦🍸🌴 . . #mexico #tulumbeach #valerievivier #mayariviera #beachlife #beachstyle #flashtattoo

A post shared by Miss Valerie Vivier™ (@valerievivier) on

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- А какая разница?

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