Белявского за один патрон приговорили к году «домашней химии»

В суде Ленинского района Минска 12 января озвучен приговор по делу минского художника-дизайнера, фигуранта дела «Белого легиона» Андрея Белявского за хранение одного патрона. Судья Марина Запасник признала его виновным по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) и приговорила к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).

Именно такое наказание затребовал прокурор Алексей Кисляк. Сам Андрей Белявский полностью признал вину в хранении патрона от автомата Калашникова и заявил, что осознал свои действия и раскаивается. Он намерен обжаловать приговор, сообщает "Вясна".

Андрей Белявский был задержан 21 марта 2017 года и обвинен по ч. 3 ст. 293 (Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках) и ст. 287 (Создание незаконного вооруженного формирования) УК. Из СИЗО КГБ его отпустили под подписку о невыезде 2 июня с прекращением дела по ст. 287 УК. Однако в ходе обыска после задержания у него нашли исправный патрон, в связи с чем 12 декабря Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 295 УК.

Как сообщал Телеграф, гражданину Франции, который был задержан за один патрон, в Беларуси вынесли гораздо более мягкий приговор – он был признан невиновным.