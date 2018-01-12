Shuma летит за концептом номера для «Евровидения» в Киев

Белоруссая певица, лидер группы Shuma, которая пробилась в финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидени», Руся Шукюрова поедлилась в Facebook своими впечатлениями от конкурса.

«На отборе Евровидения есть много интересных и крутых артистов! Я узнала кое-что новое сегодня и о беларуской поп музыке и о нашей тоже) хороший опыт!» - отметила она.

Концепт для номера группа намерена искать в Украине. «На радостях мы летим к киевской креативной команде, чтобы найти концепт номера Shuma для Евровидения! Будем держать в курсе и благодарим вас за поддержку!» - заявила Руся.