Белорусский экспорт в ЕС вырос на 27%

В 2017 году Беларусь также активно стремилась развивать связи и с Европейским союзом, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В частности, отметил он, белорусский экспорт в страны ЕС вырос на 27%. «Это - положительное достижение, и мы приветствуем подобного рода ситуацию, когда наши отношения с ЕС активно развиваются», -- сказал глава МИД.

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При этом ближайшими партнерами Минска, по его словам, все же являются Россия, страны ЕАЭС, СНГ и ОДКБ, передает «Синьхуа».

В 2017 году Беларусь также стремилась активно развивать контакты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. "Наши отношения с этим регионом, в том числе и с Китаем, активно развивались", - сказал Владимир Макей, сообщает «Синьхуа».

По его словам, у Беларуси уже есть определенные подвижки в диверсификации торговли. «Хотя, конечно, это - задача не одного дня и не одного года, она потребует времени», - объяснил он.

Как отметил министр, по итогам года можно говорить, что Беларусь достигла определенных результатов в сфере внешней политики и зарекомендовала себя ответственным и надежным партнером для друзей. "Мы благодарны всем нашим партнерам за готовность к открытому, конструктивному и плодотворному сотрудничеству с Беларусью, потому что это, действительно, позволило нам достигнуть определенных результатов в торгово-экономическом, политическом, гуманитарном взаимодействии и иных сферах", - заключил он.