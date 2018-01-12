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13. 01. 2018

В Беларуси сохранится умеренно-морозная погода

13 января погодные условия Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями преимущественно осадков погода. Местами по стране образуется слабый туман, на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -1..-6°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

14-15 января над территорией Беларуси сохранится влияние скандинавского антициклона, смещающегося с Новгородской области через Московскую область на Среднюю Волгу. Сохранится умеренно-морозная погода. Существенных осадков не ожидается, передает Белгидрометцентр

Температура воздуха минимальная ночью составит -7..-12°С, при прояснениях воздух охладится до -13..-15°С, дневной максимум не превысит -2..-7°С.

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