Лукашенко: 2018 год будет сложнее 2017-го

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил 12 января во время приема на старый Новый год отметил, что легко не будет. "И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы. Но мы поставили перед собой амбициозные задачи, и, чего бы это нам ни стоило, мы должны достичь этих рубежей. Если мы не будем делать этого из года в год, дни нашей белорусской государственности будут сочтены", - сказал он.

По его словам, что у Беларуси нет возможности отгородиться от негативных процессов, а поэтому «надо уметь им противостоять», «приспосабливаться, но ни в коем случае не потерять свою идентичность, корни, от которых произрастает наша белорусская нация», сообщили в Администрации главы государства.

Пока же, подчеркнул президент, «жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая», «пока мы живем терпимо».

Александр Лукашенко также напомнил крылатое выражение: "Печально, когда у вас нет друзей. А еще грустнее, когда нет врагов". "Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы", - добавил Президент.