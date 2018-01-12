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15. 01. 2018

На озере под Гродно спасли провалившегося под лед мужчину

На озере Юбилейном под Гродно спасен провалившийся под лед мужчина, сообщили в Гродненской областной организации ОСВОД. 29-летний житель одной из деревень в пригороде Гродно катался по неокрепшему льду водоема на коньках.

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Мужчина выписывал пируэты возле дамбы, когда провалился в воду. Произошедшее заметили работники спасательной станции, которые и извлекли его из воды, передает БелТА.

Данное происшествие является первым в Гродненской области на воде в 2018 году. Спасатели отмечают, что на озере Юбилейном льдом покрыто лишь половина водной глади. Спасатели рекомендуют пока не выходить на лед или делать это в зоне действия спасательных станций и постов. 

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