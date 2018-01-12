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15. 01. 2018

В Минске составили схему озелененных территорий

УП "Минскградо" разработало схему озелененных территорий, сообщил 15 января на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия Сергей Акинчиц. По его словам, в 2017 году было проведено обследование скверов, парков, бульваров, лесопарковой зоны во всех девяти районах столицы.

В итоговом документе представлен список объектов с характеристиками и особенностями использования, уточнены границы и виды перспективных и имеющихся озелененных территорий, передает БелТА.

"Таким образом, фактически сформирован банк данных объектов", - отметил Сергей Акинчиц, добавив, что сейчас идет согласование схемы и планируется проведение общественного обсуждения.

Также в 2017 году шла подготавливалась схема реконструкции усадебной застройки, разрабатывались градостроительные паспорта. Почти вдвое по сравнению с 2016 годом выросло число утвержденных проектов детальной планировки. 

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