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15. 01. 2018

Молоковоз сбил насмерть пешехода в Березинском районе

В Березинском районе молоковоз сбил насмерть мужчину, шедшего по трассе, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома. Авария произошла 14 января около 03:00 на 110-м километре автодороги Минск-Могилев у деревни Новоселки.

Водитель МАЗ ехал в сторону Минска, когда неожиданно сбил 23-летнего пешехода, шедшего у правого края проезжей части в попутном направлении. Пешеход, который не был обозначен световозвращающими элементами, от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

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Аварии, ДТП
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