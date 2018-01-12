Оппозиция договорилась о совместном праздновании столетия БНР

Белорусская оппозиция 15 января договорилась о совместном праздновании 100-летия образования Белорусской Народной Республики. В заседании участвовали лидеры Белорусского национального конгресса Владимир Некляев и Николай Статкевич, оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и Виталий Рымашевский, «Движения за Свободу» Юрий Губаревич, Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, Партии БНФ Григорий Костусев, движения солидарности «Разам» Вячеслав Cивчик - всего более 30 человек.

Участники заседания приняли решение о проведение массовой акции 25 марта в Минске. Празднование Дня Воли начнется на площади Якуба Коласа в 14:00. После этого запланировано проведение шествия по проезжей части проспекта Независимости, которое должно закончиться митингом-концертом на Площади Свободы, сообщает Charter97.org.

Принято решение о подачи заявления на проведение акции в Мингорисполком. Обсуждался ряд вопросов, среди них - обращение к властям с призывом признать День Воли официальным праздником, установление мемориальных досок, которые связаны с образованием БНР и ее историей, проведение праздничных концертов и мероприятий.

Также принято решение о создании в составе оргкомитета рабочей группы по проведению массовой акции. Ее заседание состоится 16 января.