Опубликован перечень спецэкспортеров алкоголя в 2018 году

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси опубликовало список победителей конкурса на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт в страну алкогольной продукции в 2018 году.

Всего в список вошли 29 юрлиц, среди них: ООО "Табак-инвест", ИУП "БелВиллесден", ОАО "Белбакалея", УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", ООО "Завод Бульбашъ", ЗАО "Минский завод виноградных вин", РУП "Белтаможсервис", ООО "Евроторг". Конкурс на определение специмпортеров алкоголя с правом ее ввоза в Беларусь в 2018 году объявили в сентябре прошлого года.