Макей: переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду

Не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран Нормандской четверки попросили президента Александра Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. Так министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал предложение перенести переговоры из Минска.

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По его словам, хотя Беларусь и не гонится «за лаврами миротворца», но она кровно заинтересована в его разрешении. Министр также отметил, что Беларусь не является участником переговоров, но президент страны неоднократно предлагал различные варианты урегулирования кризиса, в частности, обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения, сообщили в МИД.

Владимир Макей сомневается, что успех переговоров зависит от места их проведения. «Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», - сказал он, добавив, что для этого необходимо, чтобы все вовлеченные в конфликт стороны, а также «якобы «сторонние», но весьма заинтересованные государства» были искренне нацелены на прекращение кровопролития.