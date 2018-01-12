В Минске зарегистрировали 248 кандидатов в депутаты

В Минске зарегистрировано 248 кандидатов в депутаты Мингорсовета, сообщили корреспонденту в городской избирательной комиссии. Всего в окружные избирательные комиссии Минска были поданы заявления от 345 претендентов в кандидаты в депутаты. Отказано в регистрации 81 кандидату, 16 заявлений отозвали сами претенденты.

В среднем на каждый из 57 депутатских мандатов претендуют более 4 человек. Самый большой конкурс — в Кальварийском избирательном округе № 38 и Академическом № 48 - по 8 кандидатов на одно место.

Среди зарегистрированных кандидатов 1 представляет Партию БНФ, по 2 — Белорусскую аграрную партию и Белорусскую патриотическую партию, по 5 — Белорусскую социал-демократическую партию (Грамада) и Белорусскую социально-спортивную партию, 6 —Белорусскую партию левых «Справедливый мир», 8 — Объединенную гражданскую партию, 12 — Республиканскую партию труда и справедливости, 40 — Коммунистическую партию Беларуси, 49 — Либерально-демократическую партию.

Среди претендентов 71 женщина. 33 кандидата младше 30 лет.